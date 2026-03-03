Pari a reti bianche al Sinigaglia tra Como e Inter, con la sentenza ovviamente rinviata al match di ritorno che stabilirà una delle due finaliste della Coppa Italia. A margine del match, Cristian Chivu si è soffermato con Sportmediaset per offrire le sue riflessioni: "Avevamo qualche emergenza, abbiamo dovuto fare qualche cambio. Per la prima volta abbiamo giocato con due trequartisti sotto la punta e abbiamo cambiato anche il modo di difendere, soprattutto nella nostra metà campo. Eravamo in ritardo col quinto che saliva sul terzino sinistro; loro ci mettevano in difficoltà con le due punte che non sono punte, ci attiravano per poi attaccare lo spazio. Siamo stati bravi a capire cosa dovevamo fare, per impegno do merito ai ragazzi, abbiamo avuto anche un po' di fortuna in alcune situazioni. Abbiamo giocato 72 ore dopo la gara col Genoa, non abbiamo avuto tanto tempo per prepararla. Do merito ai ragazzi per aver capito in fretta, a volte devi accettare anche il palleggio dell'avversario. Il Como sa fare molte cose".

Quanto sta mancando Lautaro?

"Noi oggi avevamo due attaccanti a disposizione, Thuram e Pio, quindi abbiamo deciso di fare una staffetta. Bonny ha avuto un problema dopo la gara col Genoa e Lautaro mancherà ancora un po': dobbiamo fare di necessità virtù. Direi che i ragazzi hanno fatto quello che potevano, l'abbiamo interpretata abbastanza bene. Non è stata una partita da Inter, non è stata una partita bella da vedere".

Domanda di Ranocchia che fa dei complimenti a Chivu.

"Troppi complimenti, ragazzi, preferisco quando mi criticate. Ormai mi sono abituato alle critiche (ride, ndr)".

Domenica che squadra vedremo?

"Oggi è stata una gara d'attesa per entrambe le squadre. Non è stata bella perché nessuna ha trovato lo spunto giusto. Siamo stati bravi a leggere gli inserimenti alle spalle, oggi non era semplice. Oggi è la prima volta che abbiamo giocato col doppio play, la prima volta con due trequartisti. Per il derby non lo so come giocheremo, avremo il tempo di prepararlo al meglio. Saremo pronti, ne sono sicuro. Faremo la conta di chi c'è".