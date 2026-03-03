L'Atalanta è tra le quattro pretendenti che hanno l'ambizione di mettere in bacheca la Coppa Italia 2025-26. Come sottolineato da Nicola Zalewski, a Sportmediaset, alla vigilia della semifinale d'andata che metterà di fronte la Dea alla Lazio: "La voglia di vincere la Coppa è tantissima, siamo l'unica italiana in Champions e stiamo portando avanti un percorso con mister Palladino. Siamo contentissimi, non vogliamo fermarci qui", ha detto l'ex laterale dell'Inter.