Dopo il pareggio a reti bianche contro il Como, il difensore dell’Inter Matteo Darmian ha commentato la gara ai microfoni di Inter TV: “Sapevamo che sarebbe stato difficile – ha spiegato –. Era importante non prendere gol e dopo il derby penseremo al ritorno”. Un risultato che lascia aperto il discorso qualificazione, con ancora novanta minuti da giocare.

Sul momento personale, Darmian ha aggiunto: “Sto bene e cerco di sfruttare le occasioni che il mister mi concede. Provo a dare il massimo ogni volta per aiutare la squadra”.

Infine, uno sguardo agli obiettivi: “Al ritorno servirà la solita Inter. Mancano 90 minuti e ci teniamo ad arrivare in fondo alla Coppa Italia. Ce la metteremo tutta”.