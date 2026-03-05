L'Atalanta, avversaria dell'Inter il prossimo 14 marzo, torna al lavoro all'indomani del pari con la Lazio nella seconda semifinale d'andata di Coppa Italia e verifica le condizioni dei giocatori usciti acciaccati, a partire da Giorgio Scalvini. Secondo SportMediaset non c'è nessun problema per il difensore: per lui solo una contusione al ginocchio sinistro. Restano indisponibili Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori. 

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 05 marzo 2026 alle 18:25
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
