Nuovi momenti di apprensione in casa Roma a pochi giorni dalla trasferta di campionato contro il Genoa. Durante l’allenamento mattutino svolto al centro sportivo Trigoria, Paulo Dybala è stato costretto a interrompere la seduta dopo aver accusato nuovamente un fastidio al ginocchio.

L'attaccante argentino aveva iniziato regolarmente l’allenamento con il resto della squadra. Dopo pochi minuti di lavoro, però, ha avvertito dolore al ginocchio e ha preferito fermarsi immediatamente, lasciando il campo per rientrare negli spogliatoi.

Uno stop inatteso per lo staff tecnico giallorosso, che nelle ultime ore aveva ricevuto segnali incoraggianti sulle condizioni della Joya. Dybala era infatti tornato ad allenarsi con il gruppo e sembrava poter essere preso in considerazione anche per una possibile maglia da titolare nella sfida in programma allo stadio Stadio Luigi Ferraris.