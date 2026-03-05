Verranno valute nelle prossime ore, attraverso i classici esami strumentali, le condizioni di Giorgio Scalvini, uscito anzitempo dal campo, durante Lazio-Atalanta, per una una contusione al ginocchio sinistro rimediata in seguito a uno scontro con Nuno Tavares. Un altro potenziale problema per Raffaele Palladino nel periodo più intenso della stagione: la Dea, da qui alla sosta, affronterà Udinese, Bayern Monaco (due volte), Inter e Verona. Lo riporta Tuttomercatoweb.com. 

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 05 marzo 2026 alle 08:00
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
