Dopo la piena assoluzione arrivata negli scorsi giorni dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e per il reato di frode sportiva aggravata dal metodo mafioso, Armando Izzo, difensore del Monza, ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del TG1. Dove ha espresso apertamente la sua felicità per la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Napoli: "La mia reazione alla sentenza? Un urlo liberatorio, un urlo di felicità. Posso dire che adesso inizia la mia vita. È stata molto dura, molto difficile: sogni in grande ma poi c’è stata questa vicenda, si parlava di quattro/cinque anni di carcere“.

Izzo ha poi continuato: “Per me era bruttissimo, anche perché ho fatto tanti sacrifici per arrivare dove sono. Un po’ mi ha segnato, ma ora è una cosa che sta alle spalle. Voglio ringraziare mia mamma, mia moglie e i miei figli. Sono stati al mio fianco in tutti questi anni. Ora sono rinato. Sono molto felice di vestire questa maglia e di lottare ogni domenica“.