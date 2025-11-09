Il difensore della Roma Under 20 Moustapha Seck si allinea al pensiero del suo allenatore Federico Guidi nel commentare il pareggio beffa con l'Inter di Benito Carbone: "L'errore è nato dal fatto di non aver provato a fare il secondo gol ma ci siamo chiusi dietro. Loro davanti sono molto bravi, il fatto che ci hanno tenuti lì dietro ci ha penalizzato. Fosse arrivato prima il gol del pareggio, sicuramente saremmo tornati a essere propositivi. Ma abbiamo sbagliato nell'abbassarci, non l'avessimo fatto sarebbe finita anche due o tre a zero. Però è andata così, mi spiace tanto aver preso gol dopo cinque partite senza subirne. Ci servirà da insegnamento, speriamo di far bene le prossime partite", le sue parole ai canali ufficiali giallorossi.