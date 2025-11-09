Emanuele Giaccherini, presente negli studi di DAZN, ha commentato l'andamento dell'Inter di questa prima parte di stagione, concentrandosi anche sulla prospettiva dei nerazzurri. Di seguito le sue parole: "Chivu sta vedendo che ha in mano una squadra fortissima e con un grandissimo potenziale non espresso al massimo. Alcuni giocatori devono ritrovarsi sul piano dell'atteggiamento. Anche uno come Barella deve ritrovarsi. Ci deve essere tanto la quantità oltre alla qualità, si specchiano troppo", ha detto.