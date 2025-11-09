Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l’esterno nerazzurro Denzel Dumfries presenta così la sfida contro la Lazio che si giocherà alle 20:45: “La squadra arriva molto bene, siamo carichi. È una partita molto importante per il nostro percorso, siamo pronti e abbiamo tanta energia per vincere oggi. Io in gol nelle ultime tre gare contro la Lazio? Non lo sapevo, è un bello stimolo per segnare anche oggi. La Lazio è una squadra forte, con tante qualità, giocatori tecnici. Bisogna stare pronti e fare una grande partita”.