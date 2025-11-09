Nel prepartita di Roma-Udinese, ospite negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha analizzato la corsa scudetto soffermandosi su Inter e Roma, due squadre al centro del dibattito anche in chiave mercato.

"L’Inter è la più completa, nettamente rispetto alle altre, per qualità, progetto e individualità - ha spiegato Di Canio - ma ha ancora un difetto che si trascina: quando è in vantaggio 1-0 e sembra in controllo, rischia comunque di prendere uno o due gol. È un limite che si porta dietro da tempo".

Passando alla Roma, l’ex attaccante ha evidenziato come il club giallorosso possa tornare competitivo con pochi ma mirati interventi: "Con una difesa così granitica e tanti giocatori recuperati, se gli attaccanti iniziassero a segnare e se non dovesse partire un elemento importante come Koné, che l’Inter vorrebbe prendere, per la Roma sarebbe tutto più divertente".

Di Canio ha poi concluso con un’osservazione sul mercato invernale: "Serve un attaccante forte, che sappia fare gol e garantire continuità. Con un innesto del genere, la Roma potrebbe davvero tornare a giocarsela ai vertici".