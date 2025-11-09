"La maniera di comunicare di Conte è superata da diverso tempo, lo dico sinceramente. Mi piace vedere gli allenatori che parlano in una determinata maniera come Chivu che, per distacco, è il migliore tra i suoi colleghi in questa prima parte di stagione. L'ho detto subito dopo due interviste, per il momento soprattutto sotto questo aspetto perché poi alla fine gli si richiede di vincere le partite". Lo ha detto Serse Cosmi, parlando dagli studi della trasmissione 'Sportmediaset XXL'.