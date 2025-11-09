Prima dell’inizio del match contro la Lazio, Denzel Dumfries arriva anche ai microfoni di DAZN per presentare la partita di questa sera:

Cosa ha detto Chivu per rialzare la vostra concentrazione dopo la partita di Champions?

“Sì, in Champions abbiamo sofferto un po’ ma abbiamo vinto. La cosa importante è migliorare, abbiamo lavorato bene in questi giorni e siamo pronti per vincere stasera”.

Avete ripensato alla partita di qualche mese fa, anche per vendicarvi?

“Non specificatamente perché quello è il passato, stasera è un’altra partita di un’altra stagione e dobbiamo vincere”.