Ad aprire le danze nel match tra Inter U23 e L.R. Vicenza ci ha pensato Alessandro Capello, ex canterano nerazzurro seppur per poco tempo, che nel dopopartita racconta così la gioia per la rete trovata: "Mi mancava e lo stavo cercando da un po’ di tempo. Ho pensato finalmente, mi fa piacere giocare ma quando arriva il gol è sempre un’emozione. Loris Zonta poi è stato bravissimo".

Sulla partita: "Ci siamo complicati da soli la partita perché siamo rimasti in dieci appena entrati nel secondo tempo, poi abbiamo lottato da squadra vera. Il gol è stata un’esplosione di gioia meritata. C’è qualcosa su cui lavorare? Il rigore è stato un episodio di Leverbe, poi chi è entrato ha dato una grandissima mano e questa è la cosa più bella, un segnale molto forte". Messaggio finale per i tifosi: "Come sempre ci hanno dato una grandissima mano ed è stato veramente bello festeggiare con loro”.