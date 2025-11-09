In cerca di tre punti che darebbero un’ulteriore iniezione di fiducia e una spinta enorme in classifica prima delle due settimane che precederanno il derby. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, arriva in postazione DAZN per presentare la partita contro la Lazio e le sue decisioni di formazione:

La vediamo più serena rispetto a mercoledì, cosa ha recepito dai suoi ragazzi i giorni successivi alla strigliata post-Kairat?

“Lo vedremo stasera, facile parlare di quello che vedi in allenamento anche se gli allenamenti sono pochi giocando ogni tre giorni e chi non gioca fa un programma diverso. Ma ho a che fare con un gruppo maturo, che sa quello che vuole, che capisce i momenti e i suoi pregi e capisce quando le cose vanno male”.

Come sta Acerbi e come evolve l’idea di portare la squadra più avanti?

“Con 22 giocatori bisogna mantenere gli equilibri, in una stagione lunga e impegnativa come la nostra servono tutti avendo tante partite. Poi c’è la gestione dell’individuo: tutti vanno sentiti coinvolti ed è quello che ho cercato di fare da inizio stagione. Ho avuto buone risposte, anche della comprensione da chi si è sentito meno coinvolto o è stato lasciato fuori. La forza del gruppo è lasciare da parte l’egoismo e pensare che tutti hanno un certo valore e possono dare un contributo alla causa. Parlando dell’aspetto tattico, si lavora per migliorare, per capire quando si deve andare o quando si deve andare meno e quanto le distanze siano importanti. Non bisogna andare a caso perché se no ti scopri e puoi soffrire”.