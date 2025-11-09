Antonio Conte si presenta ai microfoni di DAZN visibilmente deluso per la sconfitta subita dal Napoli per mano del Bologna al Dall'Ara: "Il Bologna ha avuto più energia in tutto, dispiace constatare questa cosa. Hanno avuto più voglia ed entusiasmo, è la cosa che ci deve far riflettere maggiormente. E' la quinta sconfitta che subiamo da inizio anno, non la prima, significa che ci sono da fare delle riflessioni che avevamo già fatto. Il problema è che loro hanno giocato giovedì e sembravano avvelenati, noi abbiamo fatto il compitino con la partita in equilibrio e poi ci siamo sciolti. Dispiace perché dobbiamo avere un'energia diversa rispetto a quella che sto vedendo da inizio anno".

Avete perso già tre volte in campionato, l'anno scorso furono quattro in 38 giornate: siete ancora in corsa per lo scudetto?

"Io sono preoccupato, c'è poco da dire. Una squadra che viene indicata come protagonista assoluta e perde cinque partite significa che c'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Ripeto: noi non dobbiamo mai dimenticare che dopo lo scudetto vinto (con Spalletti, ndr) siamo arrivati decimi. Non è stato di grande insegnamento in generale perché tante volte si pensa che dall'oggi al domani il brutto anatroccolo diventi cigno. Io dico che l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di assoluto valore, straordinario, che non c'entra niente. Quest'anno dobbiamo chiederci se stiamo continuando a lavorare con la voglia e l'entusiasmo che c'erano l'anno scorso, quando avevamo voglia di rivincita, oppure ci vogliamo crogiolare. Tutti ci indicano come favoriti per i tanti giocatori nuovi arrivati e magari il pensiero su noi stessi è cambiato. Sicuramente è cambiata l'energia, non c'è quella dell'anno scorso e non da oggi. Mi spiace che non sto riuscendo a cambiare questa energia in questi quattro mesi. Mi spiace perché significa che non sto facendo un buon lavoro o che qualcuno non vuol sentire".