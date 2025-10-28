Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha analizzato così a DAZN il match pareggiato per 1-1 contro l'Atalanta: “Dopo il gol abbiamo sbagliato tecnicamente tante giocate e l’Atalanta ci ha costretto a difenderci - ha esordito -. Nel secondo tempo invece abbiamo avuto più occasioni ma nelle scelte finali siamo stati poco convinti. La prestazione resta positiva: continuiamo la striscia di risultati e guardiamo avanti”.

Sulla gestione delle punte: “Gimenez deve rimanere sereno, lavora bene per la squadra e il gol arriverà. Loftus-Cheek è entrato benissimo, ha fatto 20 minuti straordinari: peccato non aver concretizzato”.

Capitolo infortuni: “Leao l’ho tolto perché aveva un fastidio all’anca, non riusciva a scattare. Non dovrebbe essere nulla di grave. Gimenez ha preso solo una botta. Per la Roma potremmo recuperare anche Estupiñán. In questi 10 giorni prima della sosta servono testa ed energie”.

Infine, un messaggio di sintesi: “Bisogna migliorare nella precisione e nella percentuale realizzativa. Ma i ragazzi devono essere contenti per quanto fatto a Bergamo: domenica ci aspetta una grande partita”.