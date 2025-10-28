Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Milan, protagoniste nel martedì del primo turno infrasettimanale di Serie A. Il match della New Balance Arena si sblocca dopo pochi minuti con la volée di Ricci (sporcata da Ederson), ma poi ci pensa Lookman, l'uomo più atteso, a rimettere le cose in ordine fulminando Maignan dopo il geniale assist di Pasalic. Il Diavolo sale a 18 punti (a -3 dalla capolista Napoli), mentre la Dea - al settimo pareggio del suo campionato - aggancia momentaneamente il Como a quota 13. 

Sezione: Il resto della A / Data: Mar 28 ottobre 2025 alle 22:47
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
