Si chiude con una vittoria per 2-1 la stagione della Lazio contro il Pisa, in una sfida che resterà nella memoria soprattutto per l’ultimo atto in biancoceleste di Pedro Rodríguez.

Avvio Lazio, ma Semper e palo negano il vantaggio

I biancocelesti partono forte e creano subito occasioni importanti: Marusic colpisce il palo e Pedro sfiora il gol, ma trova sulla sua strada un grande Yann Sommer versione Pisa (Semper protagonista tra i pali), autore di interventi decisivi nei primi minuti.

Il Pisa però reagisce con ordine e alla prima vera occasione passa in vantaggio: al 24’ Moreo firma l’1-0 di testa su assist preciso di Aebischer, confermandosi uomo chiave offensivo dei nerazzurri.

Dele-Bashiru e Pedro ribaltano tutto

La Lazio non si scompone e reagisce con qualità. Al 33’ arriva il pareggio firmato da Dele-Bashiru, bravo a finalizzare una giocata nata dai piedi di Belahyane. Due minuti più tardi arriva anche il sorpasso: Pedro dialoga con Noslin e con un destro dai 20 metri firma il 2-1.

Un gol che assume subito un valore simbolico, perché è quello che di fatto chiude la partita e la sua esperienza in Italia con la maglia biancoceleste.

Addio emozionante all’Olimpico

Nella ripresa i ritmi calano, ma l’attenzione resta tutta su Pedro, omaggiato al momento della sostituzione da tutto lo stadio. Un finale da protagonista per uno dei campioni più amati della sua generazione, che lascia la Lazio con un gol decisivo e tanti applausi, nonostante le contestazioni sugli spalti.