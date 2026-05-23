Arrivano nuovi aggiornamenti sul mercato e sulle idee tattiche della prossima Inter direttamente da Matteo Barzaghi, intervenuto dopo il 3-3 contro il Bologna.

Chivu prova alternative, ma il sistema resta lo stesso

Secondo il giornalista di Sky Sport, il tema del modulo continuerà a essere centrale anche nella nuova stagione. Durante la gara del Dall’Ara, infatti, Cristian Chivu ha chiuso con una difesa a quattro, alimentando i dubbi su possibili cambiamenti strutturali.

Barzaghi ha però chiarito la linea del club: “Quello del sistema di gioco è un tema, anche oggi Chivu alla fine ha chiuso con la difesa a 4”. Tuttavia, almeno per il momento, non ci sarebbe l’intenzione di abbandonare il sistema storico degli ultimi anni:

“In realtà l’Inter ripartirà dal 3-5-2, ci risulta, rimane il sistema base”.

Mercato orientato alle nuove caratteristiche

L’Inter lavorerà però per aggiungere maggiore imprevedibilità offensiva, soprattutto nell’uno contro uno: “Col mercato si proverà ad aggiungere almeno una pedina che possa saltare l’uomo in corsa o anche dall’inizio in alcune gare”. L’obiettivo sarà dunque integrare profili differenti senza rivoluzionare l’identità tattica della squadra. Varianti e soluzioni alternative potranno essere introdotte nel corso della stagione, ma il punto di partenza resterà il 3-5-2.