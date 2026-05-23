Dagli studi di DAZN al termine di Bologna-Inter, l’ex centrocampista Emanuele Giaccherini ha analizzato le possibili mosse di mercato del club nerazzurro, indicando con chiarezza le priorità per la prossima stagione.

L'opinione su Gila

Giaccherini ha espresso grande stima per alcuni giovani profili italiani, sottolineando però una preferenza precisa per il reparto difensivo: “Sono innamoratissimo di Palestra. Se rimane Dumfries, ad oggi l’investimento lo farei su Gila perché per me è il giocatore che serve all’Inter. Il classico difensore moderno, veloce, che sa impostare, che ha personalità”. Il riferimento è a Mario Gila, considerato il profilo ideale per rinforzare la retroguardia nerazzurra.

L’ex giocatore ha poi citato altri nomi seguiti dagli osservatori di mercato: “Solet è un altro ottimo profilo, Muharemovic stesso, ma in questo momento Gila è più forte”.

Il tema portiere e il ruolo di Nico Paz

Giaccherini ha infine chiarito anche la questione portiere e fantasia: “Provedel? In questo momento serve più un difensore che un portiere. Martinez ha fatto benissimo”. Poi una suggestione offensiva: “Nico Paz sarebbe la luce, il giocatore completamente diverso rispetto a tutti gli altri, l’Inter non ha quel tipo di giocatore”.