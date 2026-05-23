Sta per concludersi l'iniziativa studiata dall'Inter per celebrare il 21esimo Scudetto della propria storia, che ha coinvolto, con un'arguta scelta di marketing, una delle fermate della Linea 4 della metropolitana milanese, l'ultima inaugurata in ordine di tempo e nota come linea blu: si tratta della fermata di Piazza del Tricolore, o per meglio dire, della fermata Tricolore. La fermata indubbiamente giusta per sottolineare la vittoria dei ragazzi di Cristian Chivu, al punto che per una settimana è stata creata un'installazione speciale a tema Scudetto: la fermata è diventata Tricolore di nome e di fatto, addobbata a dovere con motivi dedicati al traguardo conquistato lo scorso 3 maggio. Un intervento dal forte valore simbolico, in cui il nome stesso della stazione - Tricolore - si intreccia con la conquista del titolo e viene reinterpretato alla luce del successo dell’Inter, portando il segno dello Scudetto nel flusso quotidiano della città.
La visita di FcInterNews
FcInterNews.it è andata a vedere da vicino come è stata trasformata la fermata. La visita è stata semplice, visto che la stazione non è propriamente enorme e dispersiva e tutte le cose di maggiore interesse, dalle paratie che proteggono i binari della metropolitana automatica dove sono stati stampati tutti e ventuno i tricolori conquistati dal club nerazzurro, fino per il motivo delle scale e dai banner installati lungo le scale mobili e sui muri, sono facilmente visibili nel giro di pochi minuti. Tutto concentrato ma non per questo di minor effetto scenografico, anzi. Avete ancora poche ore per poter visitare la fermata Tricolore e immergervi direttamente in questo nuovo spazio che racconta l'identità nerazzurra; nel frattempo, gustatevi le immagini che abbiamo raccolto per voi.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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