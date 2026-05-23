A pochi minuti dal fischio d’inizio di Bologna-Inter, l’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni ha commentato ai microfoni di DAZN il momento della squadra e le possibili mosse di mercato.
“Atmosfera bellissima e idee chiare sul mercato”
Stramaccioni ha aperto parlando dell’ambiente del Dall’Ara, prima di entrare nel merito delle strategie dell’Inter: “Atmosfera bellissima al Dall’Ara. Il mercato dell’Inter? L’uomo si può saltare in tanti modi. Si può saltare con la qualità negli ultimi 16 metri, si può saltare a centrocampo con un cambio di passo”.
Le priorità della rosa
Secondo l’ex tecnico, la squadra ha bisogno di interventi mirati in due reparti chiave: “Ci sono due priorità. Sono d’accordo che un portiere di livello da Inter costerebbe troppo… andrei su Martinez che mi sembra integrato col gruppo”. Stramaccioni ha poi individuato le aree da rinforzare con maggiore urgenza: “Le priorità sono un difensore centrale e un centrocampista centrale. C’è un tema numerico di mantenere alto il livello della performance e c’è un tema di caratteristiche”.
I profili ideali
Infine, un riferimento ai nomi circolati in ottica nerazzurra: “Sento parlare di Koné e Curtis Jones, sono giocatori simili, di gamba, che riescono a saltare l’uomo, non con la qualità ma col cambio di passo”.
Autore: Ludovica Ferrante
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