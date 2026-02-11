INTER U23-LUMEZZANE 0-0

47' - Iniziativa personale di Cinquegrano. Il suo tiro viene respinto da Deratti.

21.38 - Si riparte con il secondo tempo!

21.25 - Primo tempo povero di emozioni da una parte e dall'altra a Monza. Né l'Inter U23 né il Lumezzane sono riuscite a creare granché, con i nerazzurri pericolosi soltanto grazie a Lavelli al settimo minuto. Poi meglio il Lumezzane, che in diverse situazioni ha cercato di mettere in difficoltà la squadra di Vecchi. Brava l'Inter U23 a sventare praticamente sempre le minacce avversarie. Da segnalare il solo tiro a giro di Iori al 34', fuori di poco. Occhio anche alla situazione cartellini: entrambi i centrali del Lumezzane, Deratti e Stivanello, sono ammoniti.

21.21 - Fischia due volte Leorsini. Intervallo, si rientra nel tunnel sullo 0-0.

45+5' - Ammonito Stivanello, fallo tattico su La Gumina.

45+3' - Ammonito Lavelli. La sbracciata c'era ma non c'era la condotta violenta per Leorsini. Comunicato ora il recupero, due minuti da adesso.

45' - Sbracciata di Lavelli su Deratti. Troise si gioca l'FVS.

38' - Il Lumezzane adesso sposta la manovra a destra, Rolando il protagonista. Stante indietreggia forse un po' troppo ma riesce a opporsi al tiro da posizione defilata. Corner per gli ospiti.

34' - Ci prova Iori. Tiro a giro da fuori area che non trova lo specchio, ancora dal centrosinistra.

28' - Spinge il Lumezzane ora. Azione insistita dei rossoblù che però la difesa nerazzurra riesce ad arrestare, seppur con un po' di sofferenza. Rocca aveva avuto la chance per calciare, reattivo Fiordilino ad opporsi al limite dell'area di rigore. Poi liberano in due tempi Topalovic e Cocchi.

25' - Cross pericoloso di Iori: bravo Stante a liberare dopo che in precedenza aveva perso il duello con Caccavo.

20' - Ancora l'Inter pericolosa con il cross dalla destra. Questa volta il suggerimento di Cinquegrano giunge a destinazione. Il colpo di testa di Cocchi però è debole: Drago blocca in tuffo.

14' - Ammonito Deratti. Il centrale del Lumezzane aveva perso La Gumina su rinvio lungo ed è stato costretto a strattonare l'attaccante nerazzurro.

7' - Occasione Inter! Lavelli tenta la soluzione personale. L'attaccante dopo un paio di dribbling in transizione rientra sul destro e prova il tiro a giro sul secondo palo. Palla a una manciata di centimetri dall'incrocio.

2' - Arriva al cross da destra l'Inter. Kamaté imbuca per Cinquegrano, bravo a sovrapporsi. Il suo traversone rasoterra poi è impreciso, libera la difesa.

20.31 - Si comincia! Primo pallone per gli ospiti.

20.28 - Squadre in campo. Inter in nerazzurro, Lumezzane in bianco con maniche rossoblù.

20.19 - In attesa dell'inizio della gara premiato La Gumina, giocatore del mese di gennaio del girone A.

Dopo la sconfitta di Trieste l'Inter U23 ha subito modo di rifarsi. Nel 26esimo turno del girone A di Serie C, infrasettimanale, i nerazzurri ospitano il Lumezzane. Una sfida importante non solo per il morale, ma anche per la classifica. L'Inter, infatti, nell'ultimo turno è passata dal quarto al settimo posto: fondamentale quindi trovare i tre punti per evitare di essere risucchiati nella lotta playoff. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita in programma alle 20.30 all'U-Power Stadium di Monza.

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Stante, Prestia, Cinquegrano; Cocchi, Bovo, Fiordilino, Topalovic, Kamaté; Lavelli, La Gumina.

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Alexiou, Agbonifo, Venturini, David, Mosconi, Iddrissou, Kaczmarski, Bovio, Berenbruch, Agbonifo.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammonito: Lavelli (45'+3)

LUMEZZANE (4-2-3-1): Drago; Mancini, Deratti, Stivanello, Moscati; Rocca, Paghera; Iori, Rolando, Ghillani; Caccavo.

A disposizione: Filigheddu, Battagliola, Colangiuli, Ferro, Riahi, Ndiaye, De Marino, Napolitano, Anatriello, Scanzi, Monachello.

Allenatore: Emanuele Troise.

Ammonito: Deratti (14'), Stivanello (45'+5)

Arbitro: Leorsini (sez. Terni)

Assistenti: Mititelu, Fumagallo

Quarto ufficiale: Gandino

Operatore FVS: