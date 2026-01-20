"Col Cagliari, come ha detto il mister, abbiamo fatto una buona partita però non abbiamo vinto. Guardiamo quello che non ha funzionato e dopo pensiamo alla partita di domani che è una grande partita da giocare contro una grande squadra che il Benfica". Così Khephren Thuram, intervenuto a Sky Sport in occasione della vigilia dell'euro-match contro il Benfica, torna sul risultato ottenuto a Cagliari nell'ultimo turno di Serie A, risultato che non impedisce al francese di guardare avanti.

Secondo i calcoli, basta un punto, però...

"Noi non facciamo calcoli, dobbiamo giocare per vincere, come facciamo sempre".

Che partita ti aspetti?

"Il Benfica ha una grande squadra, tanti giocatori forti e giocano bene a calcio. Hanno un grandissimo allenatore, domani sarà una partita difficile però sarà una bella partita da giocare".

