La pesante sconfitta per 3-0 contro il Como lascia grande amarezza in casa Juventus. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione dei bianconeri, inevitabilmente condizionata dall'espulsione di Kolo Muani dopo appena cinque minuti di gioco. Il tecnico non ha nascosto il proprio disappunto per l'ingenuità dell'attaccante francese. "Si spiega facile, vuol dire che hai qualche filo staccato, anche se hai ricevuto una botta non puoi fare quel fallo di reazione. È una cosa che non deve assolutamente succedere, per l'importanza della partita e per la difficoltà che crei a tutti. Bisogna chiedersi quello che sta succedendo e andare a recuperare tutto quello che hai fatto".
Spalletti analizza il ko contro il Como: "Dispiacere e amarezza"
"Si prova naturalmente dispiacere e amarezza, diventa difficile giocare in inferiorità numerica contro una squadra come il Como che sa palleggiare e giocare a calcio. Se alzi la squadra rischi di prendere imbucate in campo aperto, nel primo tempo siamo stati anche bene in campo e c'era capitata la possibilità di fare gol. Poi prendi gol su una punizione così e diventa tutto più difficile, in campo sono stati anche abbastanza bene viste le difficoltà che c'erano. Poi tutta la partita in dieci è chiaro che paghi lo scotto, se ti capita una o due occasioni devi sfruttarle e devi essere bravissimo a non concedere spazi".
Juventus, Spalletti spiega il piano tattico stravolto dall'espulsione
"Avevamo tentato di tenere Kolo più alto, vicino a Woltemade per giocare il due contro due con i centrali, con McKennie che si inseriva da dietro per attaccare lo spazio senza farlo tornare per rincorrere l'esterno. Chiaramente poi si è ribaltato tutto".
Spalletti torna su Kolo Muani: "Non c'è bisogno che si scusi"
Il tecnico bianconero ha infine riconosciuto la professionalità dell'attaccante francese, ribadendo però la gravità dell'episodio e le sue conseguenze anche in termini di classifica. "Non c'è neanche il tempo, non importa neppure perché poi il ragazzo lo conosciamo tutti: è un professionista perfetto. Una volta è venuto da solo in ritiro perché ci tiene, però è segno che qualche debolezza c'è perché una reazione così, non essendo neanche affaticato, non puoi farla. Punto e basta. Non c'è bisogno che si scusi perché gli dispiace sicuramente, ma così si butta all'aria il lavoro di una settimana e ci crea difficoltà dal punto di vista della classifica. Potevamo fare un balzo avanti vincendo, poi ti trovi menomato e in difficoltà per novanta minuti".
Autore: Ludovica Ferrante
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