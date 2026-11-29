Grande soddisfazione in casa Como dopo il netto successo per 3-0 contro la Juventus. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Cesc Fabregas ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando le difficoltà incontrate nel primo tempo nonostante la superiorità numerica. Il tecnico spagnolo ha poi raccontato l'evoluzione dello staff tecnico e commentato gli otto punti di vantaggio sui bianconeri in classifica. "Non so se quella di Nico Paz e Douvikas è stata la miglior giocata, però è stata molto bella. Non mi è piaciuto molto il primo tempo, stavamo giocando meglio in 11 contro 11: era già successo l'anno scorso contro Roma e Atalanta. Non c'erano spazi da attaccare, però potevamo fare meglio. Il gol di Nico ci ha permesso di cambiare qualcosina, nel secondo tempo è andata molto meglio".

Fabregas svela il lavoro dello staff del Como sulle palle inattive

"In questi tre anni abbiamo cambiato tante cose, eravamo 4-5 nello staff e ora siamo 45-50 persone. Stiamo facendo diversi dipartimenti per essere ancora più efficaci, abbiamo creato quello sulle palle inattive dove ci sono Cassetti e Scazzola che ci aiutano tantissimo. Nel calcio di oggi diventano fondamentali, oggi ci hanno dato due gol. Difensivamente sappiamo di dover migliorare, perché non siamo la squadra più strutturata. Cerchiamo sempre di essere al meglio".

Fabregas sul proprio percorso: "Sono molto contento al Como"

Nonostante i risultati ottenuti e i riconoscimenti per la qualità del gioco espresso dalla sua squadra, l'allenatore spagnolo preferisce mantenere un profilo basso. "Non la vedo così, perché c'è sempre qualche partita. Non si legge e non si vede tanto le cose che si dicono in giro, sono molto contento qua al Como e penso che il calcio italiano stia facendo grandi passi avanti. Noi dobbiamo sempre seguire la nostra strada".

Como a +8 sulla Juventus, Fabregas: "La storia dei bianconeri non cambierà mai"

Interpellato sul possibile ribaltamento dei rapporti di forza tra Como e Juventus, il tecnico dei lariani ha invitato a non andare oltre il significato dell'attuale classifica. "Sì, però questo è momentaneo. La storia della Juventus non cambierà mai, per me è sempre stata una squadra storica che guardavo. Noi cerchiamo di imparare anche da loro, non possiamo mai pensare di essere a quel livello anche se oggi abbiamo otto punti in più".