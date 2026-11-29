Clima teso in casa Juventus dopo la pesante sconfitta per 3-0 rimediata sul campo del Como. Al termine dell'incontro, i sostenitori bianconeri presenti al Sinigaglia hanno manifestato tutta la propria delusione, contestando la squadra di Luciano Spalletti, incapace di dare continuità alle buone prestazioni delle ultime uscite.

Tra i primi ad avvicinarsi ai propri sostenitori dopo il triplice fischio sono stati Guglielmo Vicario e Federico Gatti. I due hanno ascoltato da vicino le rimostranze dei tifosi, con le telecamere che hanno immortalato il significativo labiale del portiere bianconero: "Avete ragione". Vicario e Gatti sono stati successivamente raggiunti dal resto della squadra, che si è radunata sotto il settore riservato ai sostenitori juventini. Un confronto che fotografa il malcontento della tifoseria dopo l'ennesima battuta d'arresto stagionale. La Juventus è ora chiamata a dare una risposta sul campo.