"La sconfitta di Cagliari con il 78% di possesso palla, 18 corner e 21 tiri? Se non vinci ti arrabbi sempre, e magari dobbiamo essere più bravi sui cross, anche noi a saltare", ha detto con un pizzico di rammarico Gleison Bremer al Corriere della Sera, dove il difensore brasiliano ha commentato il ko incassato in casa del Casteddu, prima però di pronunciarsi in maniera ottimista per il futuro: "Ma pensi anche che un certo lavoro è stato fatto e che, se giochi così, in futuro girerà bene. Il bel gioco esiste, anche se poi devi vincere. Però, se giochi bene solitamente funziona: negli ultimi anni, parlo in generale, hanno vinto le squadre che dominano il gioco".
A proposito di futuro, il difensore bianconero ha aggiunto:
"Non posso immaginare la Juve senza la Champions. Sogno di vincere qui e di scrivere il mio nome nella storia del club".
I suoi modelli:
Il mio modello è il brasiliano Lucio. Mazzarri mi disse che avevo qualche caratteristica di Chiellini e che dovevo guardarlo, ci sentimmo e ora è un mentore. Il primo anno qui mi disse che devo guardare anche l'uomo, non solo la palla. Ha ragione, l'ho sempre pensato anche se sono brasiliano: il pallone non è mai entrato in porta da solo.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
