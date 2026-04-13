Il poker calato ieri sera sul campo del Como ha permesso all'Inter di raggiungere quota cento gol segnati in questa stagione, così suddivisi: 75 in campionato, 17 in Champions League, 7 in Coppa Italia e uno in Supercoppa. Per l’Inter si tratta della settima stagione consecutiva con 100 o più reti realizzati: nel 24/25 furono 119 in 63 partite (media di 1,89 a match), in questa sono 100 con 44 partite giocate (2,27 a partita).

Per capire le dimensioni del dato registrato dopo 32 giornate di Serie A, basta fare un paragone con le altre squadre: Lautaro e compagni, per esempio, hanno ha segnato 19 volte in più della squadra seconda in questa speciale classifica, proprio il Como di Cesc Fabregas, che con i tre gol messi a referto di ieri contro i nerazzurri si è portato 56. Ancor più abissale il divario da Napoli e Milan, seconda e terza della graduatoria di punti, staccati rispettivamente di ben 27 gol e 28 gol.