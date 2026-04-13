Nelle pagelle di Como-Inter de La Gazzetta dello Sport emerge come migliore in campo Denzel Dumfries, voto 8, "la differenza da scudetto" secondo la rosea. L'olandese opera due grandi chiusure e poi firma la doppietta da tripudio. Il peggiore è invece Bastoni, (5) penalizzato dalla condizione atletica.

In porta Sommer è da 6, si riscatta negando il 3-3 a Paz su punizione dopo aver già capitolato due volte. Davanti al portiere, Akanji fa bene (6,5) risultando il più lucido e solido in difesa, non così Acerbi (5,5) che regge finché si confronta con Douvikas ma soffre con Paz

Voto 7 a Barella, determinante, tra i più precisi non solo nei passaggi determinanti verso Thuram. Gara da 6,5 per Calhanoglu, che disegna parabole giuste da calcio piazzato. Sufficiente Zielinski, idee e iniziative ma qualche sofferenza sui ritmi del Como. Gomme a terra e voto 5,5 per Dimarco: serve riposo?

Ancora peggio Esposito, 5, innocuo e spaurito, mentre al suo fianco riecco Thuram (7,5) che non segnava due gol insieme da agosto in A. Tra i subentrati sufficienti Luis Henrique, Carlos Augusto (disciplinato) e Sucic (buon impatto), male Bonny (5), secondo la rosea in evidente involuzione non solo per il rigore procurato. 

Voto 7,5 a Chivu, aggira l'ultimo grande scoglio e si prepara a celebrare il capolavoro. Nel Como 8 a Nico Paz, ma anche un doppio 4,5 a Van der Brempt e Kempf.

Sezione: Focus / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 08:14
Autore: Antonio Di Chiara
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