Emanuele Giaccherini, intervenuto sulle frequenze di DAZN, ha commentato così il successo dell'Inter contro il Como al Sinigaglia: "Credo che questa vittoria valga lo scudetto. Al 99% la vittoria finale sarà nerazzurra, la gara di oggi è sembrata il match point decisivo. L'Inter ha fatto più fatica con le big, credo che ora sia in discesa, nove punti sono tanti".