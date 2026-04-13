Emanuele Giaccherini, intervenuto sulle frequenze di DAZN, ha commentato così il successo dell'Inter contro il Como al Sinigaglia: "Credo che questa vittoria valga lo scudetto. Al 99% la vittoria finale sarà nerazzurra, la gara di oggi è sembrata il match point decisivo. L'Inter ha fatto più fatica con le big, credo che ora sia in discesa, nove punti sono tanti".

Sezione: News / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 20:25
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione