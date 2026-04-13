"Grande rimonta. Grande mentalità. Questa è la mentalità. Continuiamo a spingere, continuiamo a crederci". Così Manuel Akanji, difensore dell'Inter, esulta sui social dopo la vittoria contro il Como, nella quale lo svizzero ha fornito il suo consueto, enorme contributo difensivo con il contorno dell'assist di spalla che ha lanciato Denzel Dumfries verso la quarta rete nerazzurra.

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 13:12
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.