"Grande rimonta. Grande mentalità. Questa è la mentalità. Continuiamo a spingere, continuiamo a crederci". Così Manuel Akanji, difensore dell'Inter, esulta sui social dopo la vittoria contro il Como, nella quale lo svizzero ha fornito il suo consueto, enorme contributo difensivo con il contorno dell'assist di spalla che ha lanciato Denzel Dumfries verso la quarta rete nerazzurra.