Fosse stato per Ivan Perisic, ieri sarebbe stato in campo o in panchina a supporto dell'Inter nella difficile trasferta contro il Como. Ma a gennaio non c'è stato modo di convincere il PSV Eindhoven, con cui tra l'altro ha recentemente conquistato l'Eredivisie, a lasciarlo tornare a Milano. Un'occasione persa per il croato, che comunque non smette di seguire con piacere la squadra nerazzurra dove giocano ancora molti suoi amici, tra cui Denzel Dumfries.

Dopo la rimonta ai danni dei lariani, l'esterno olandese è stato premiato come MVP della partita e via social Perisic si è congratulato a modo suo con lui: "Che bestia", il suo laconico ma significativo commento di esaltazione dell'amico, con il quale formava una coppia di esterni niente male durante il primo anni di Simone Inzaghi in nerazzurro.