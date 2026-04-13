Con il parere favorevole e dell'Inter e di altre 17 squadre, Giovanni Malagò è diventato il candidato della Lega Calcio Serie A per le elezioni della presidenza FIGC del prossimo 22 giugno. Al termine dei lavori dell'assemblea, Ezio Maria Simonelli è intervenuto nella rituale conferenza stampa: " Noi possiamo certificare che 18 società hanno accreditato Giovanni Malagò. Lazio e Verona non hanno firmato, non certo per mancanza di fiducia nei confronti di Malagò che stimano; ne hanno fatto una questione di metodo. Ritenevano che prima si discutesse dei programmi e poi si individuasse la persona giusta. Malagò, essendo una persona di altissimo livello ha trovato la sintonia di 18 società su 20, a prescindere dal programma. Ora la palla è a lui, che dovrà fare le sue verifiche e, quando le avrà fatte, formalizzerà la sua candidatura, depositando le 18 schede di accredito e il suo programma elettorale. Gli faccio i miei migliori auguri, lo inviteremo nei prossimi giorni qui in sede per illustrargli quelli che sono i programmi già tracciati. Abbiamo infatti già tracciato un programma di massima che riguarda la Lega, fatto di venti punti integrabili".

Nel 2020 Malagò definiva i presidenti di Serie A dei "delinquenti". Cosa è cambiato? (Il riferimento è ad un'intercettazione telefonica, ndr)

"Evidentemente avrà cambiato idea... Peraltro non ricordo questa dichiarazione, ne prendo atto e non ne dubito. Forse si è reso conto che era avventata e fuori luogo".

Una maggioranza così ampia allontana l'ipotesi di una riduzione della Serie A a 18 squadre?

"Sarà oggetto di discussione. Oggi non siamo entrati nel merito, la discussione della riduzione del numero d squadre è uno di quelli di massima divisione: se oggi c'è stata una maggioranza così granitica, potrei immaginare che ha formato oggetto di discussione tra le 18 che hanno firmata. Può essere un tema che il candidato della Serie A, specie se riuscirà a vincere, dovrà affrontare".