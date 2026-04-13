Continuano ad arrivare dalla Turchia voci su un imminente approdo di Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Questa volta, la notizia arriva dagli studi dell'emittente A Spor, dove il giornalista e dirigente Taner Karaman ha lanciato una previsione: "Al 99% Calhanoglu indosserà la maglia del Galatasaray nella prossima stagione; quell’1% di differenza è solo perché non è ancora stata apposta la firma, ma il giocatore ha dato la sua parola".

Al momento c'è distanza economica sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2027: il club nerazzurro non intende confermare l'attuale ingaggio da 6,5 milioni netti, proponendo un prolungamento al ribasso.