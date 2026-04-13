Continuano ad arrivare dalla Turchia voci su un imminente approdo di Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Questa volta, la notizia arriva dagli studi dell'emittente A Spor, dove il giornalista e dirigente Taner Karaman ha lanciato una previsione: "Al 99% Calhanoglu indosserà la maglia del Galatasaray nella prossima stagione; quell’1% di differenza è solo perché non è ancora stata apposta la firma, ma il giocatore ha dato la sua parola". 

Al momento c'è distanza economica sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2027: il club nerazzurro non intende confermare l'attuale ingaggio da 6,5 milioni netti, proponendo un prolungamento al ribasso.

Sezione: Focus / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 15:35
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.