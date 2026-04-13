Andrea Ranocchia considera concluso, con la giornata appena trascorsa, il discorso Scudetto. "Non voglio dirlo troppo forte ma penso di sì. Nove punti sono tantissimi, anche a Como l'Inter va sotto di due gol, la riacciuffa e vince. Per me il campionato è finito. Il Como perde perché c'era l'Inter, nessun'altra squadra sotto 2-0 l'avrebbe ribaltata", afferma a Pressing.

"Lautaro infortunato va a Como, in trasferta, va in panchina. Questa è una mentalità non scontata. Thuram? Ha avuto mesi non complicati, anche fisicamente non stava bene. Ora sì. La stessa Inter ha avuto un calo mentale prima della sosta. Come ho detto: anche andare in nazionale ti fa uscire da una certa situazione mentale", dice ancora l'ex difensore.

"Cambi decisivi di Chivu? Ha tolto Dimarco mettendo Luis Henrique in un ruolo non suo. Ha tolto Bastoni. E' un segnale di fiducia in tutti i giocatori, ne ha cambiati tanti e quest'anno ha trovato Zielinski a livelli abituali".