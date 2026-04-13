Perr Schuurs, ex difensore del Torino, ha parlato anche ai microfoni dell'emittente neerlandese ESPN tornando sul suo mancato passaggio all'Inter. Il giocatore coglie l'occasione per palesare il suo rammarico per il mancato trasferimento anche per un motivo in più: "Avevo già raggiunto un accordo personale con l'Inter. Dopo una stagione fantastica al Torino, ero all'apice della mia carriera e volevo davvero fare quel passo. L'Inter giocava allo stesso modo del Torino. Stefan de Vrij sarebbe dovuto diventare il mio mentore lì. Era un bel progetto che è andato in fumo, si percepisce. Oltretutto l'Inter è diventata campione e ha raggiunto anche la finale di Champions League. È stato doloroso guardarle; avrei voluto vivere anch'io quell'esperienza".

Dopo uno stop lungo quasi tre anni, Schuurs si dice ormai pronto al rientro, magari proprio in Italia: "Potrei tornare al Torino, ma anche Udinese, Fiorentina e Genoa hanno mostrato interesse. Sono molto aperto e realista al riguardo; ho bisogno di un club che abbia fiducia in me e mi dia la possibilità di tornare in piena forma. A quel punto penso che non sarebbe un rischio per un club ingaggiarmi."