"L'Inter sta vincendo lo Scudetto senza il portiere". L'affermazione, forte ma esplicativa di come la pensa Riccardo Trevisani, arriva durante la puntata di Pressing. "Anche a Como sbaglia la solita respinta, come a Firenze, come al derby. E il gol di Paz è parabilissimo. Chivu? Ha meriti assoluti, dopodiché l'Inter vince la Champions nel 2010 e poi fa otto anni inguardabili perché non capisce che alcune cose vanno cambiate. Quel che dico io, nella serata della festa, è che bisogna pensare anche a quel che non va bene. Sommer non va bene, Luis Henrique non è l'erede di Dumfries... I cambi di Chivu? Alla terza di campionato toglie Lautaro e Barella perdendo con la Juve. Gli fumano...".

Poi si passa all'analisi più strettamente legata a Como-Inter. "Il gol dell'1-2 arriva nel recupero del primo tempo e ti dà un'idea del fatto che l'Inter ci abbia provato. Nell'intervallo si è ricaricata perché, come contro la Roma, i primi 15' del secondo tempo sono stati determinanti per la partita".