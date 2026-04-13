"Como-Inter è stata innanzitutto una bella partita, uno spot bello per il calcio italiano", ha detto Beppe Marotta intercettato all'uscita dell'Assemblea di Lega in via Rosellini all'indomani dell'importante vittoria ottenuta al Sinigaglia. "Partita vinta meritatamente dall'Inter grazie alla forza e la qualità espresse contro una squadra che ha dimostrato con tanti giovani altrettanto di essere all'altezza del ruolo ed è protagonista".

Poi sul rigore...

"Mi hai fatto una domanda specifica, mi pare che tutti hanno evidenziato che non fosse calcio di rigore, e non siamo tanto risentiti perché abbiamo vinto, ma immaginate quel rigore con un risultato diverso. Saremmo qui a recriminare... Però fa parte di quegli errori che nel corso della stagione si commettono, ultimamente si verificano spesso. Spero che possa spingere a fare delle riflessioni e si trovi una simbiosi tra Var e arbitro centrale" ha continuato il presidente dell'Inter ai giornalisti presenti sul luogo.

"Quella di Chivu sul posto Champions era una battuta" ha spiegato ulteriormente dopo l'ironica risposta di Chivu nel post partita di Como-Inter ai microfoni. “Per testimoniare che in Italia ultimamente c'è la paura di affrontare il tema degli obiettivi che comporta essere coraggiosi. L'Inter deve essere coraggiosa e deve cercare sempre di raggiungere il massimo. Questo fa parte del DNA di un club vincente. Ambiziosi e non arroganti. Dobbiamo assolutamente confrontarci con la politica perché servono le riforme ora. Il nostro calcio è un paziente malato, serve una cura molto importante. La Lega Serie A si è mossa con grande tempestività e soprattutto molto compatta, rivendichiamo il ruolo della Serie A, siamo la locomotiva. Dobbiamo lavorare sul settore giovanile, è lì che nascono i talenti".