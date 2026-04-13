Il 4-3 di Como rimarrà probabilmente nella storia di questo campionato per essere stato lo scatto decisivo dell'Inter in chiave Scudetto, anche se ancora mancano 6 giornate e ci sono 18 punti in palio. Per gli amanti delle statistiche, però, i quattro gol messi a segno dai nerazzurri in riva al lago fruttano anche un traguardo storico per il club. Al triplice fischio di Davide Massa al Sinigaglia infatti il conto totale delle reti segnate dall'Inter nel massimo campionato arriva a quota 5.465 in 3.188 partite, il che rappresenta il sorpasso ai danni della Juventus, ferma a 5.464 marcature dopo quella di Jeremie Boga a Bergamo il giorno prima, in 3.149 gare disputate (pesa in tal senso la stagione 2006/07 in Serie B).

Al terzo posto della classifica figura il Milan, con 5.132 gol in 3.127 partite (due stagioni in Serie B per i rossoneri negli anni '80), mentre al quarto c'è la Roma (4.639 gol in 3.147 partite). Completano la storica e ovviamente aggiornabile a ogni match disputato top ten Fiorentina (4.154 gol in 2.986 gare), Lazio (3.984 gol in 2.845 gare), Napoli (3.717 gol in 2.692 gare), Torino (3.589 gol in 2.757 gare), Bologna (3.517 gol in 2.687 gare) e Sampdoria (2.840 gol in 2.280 gare).

Sezione: Focus / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 14:56 / Fonte: Transfermarkt
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.