Momenti di tensione in centro a Como al termine della partita tra i lariani e l'Inter. La Provincia di Como parla di un tentativo di assalto perpetrato intorno alle 23.45 di ieri da parte di un gruppo di tifosi comaschi ha provato convergere verso viale Masia e la stazione, punto cruciale per il deflusso della tifoseria ospite. Solo l'intervento tempestivo delle Forze dell'Ordine ha evitato qualunque tipo di contatto: la zona è stata messa in sicurezza, con la partenza dei bus navetta diretti al parcheggio di Lazzago, carichi di supporter interisti, posticipata per garantire che il perimetro fosse totalmente sotto controllo.

Prima del match, però, un tifoso interista è stato aggredito nei pressi dello stadio, finendo colpito ripetutamente al volto da un gruppo di tifosi del Como. Qualche scaramuccia anche tra tifoserie all'interno dello stadio, tutto comunque gestito abbastanza bene dal servizio steward.