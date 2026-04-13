Gianfranco Matteoli parla ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport di quanto visto nella partita di ieri tra Como e Inter, ma non solo. "L'anno scorso è stato gestito male dall'Inter - afferma -. Hanno giocato sempre gli stessi in tre competizioni. Chivu li ha fatti riposare nei momenti decisivi, è stata una botta lasciare la Champions ma in campionato a +9 non li prende nessuno. Hanno dimostrato anche a Como di avere personalità. in questo torneo non ha rivali. Il Como è stato un po' superficiale ieri, nelle marcature. Sul primo gol il difensore marca l'attaccante da dietro, il secondo è una palla tra portiere e difensori. Ci sono stati molti errori tecnici dietro. I difensori da ambo le parti hanno fatto una partita molto insufficiente. Coppa Italia? L'Inter dovrà stare attenta, è una gara delicata. Ci si gioca tutto in una gara".

Matteoli è stato anche il responsabile del settore giovanile del Cagliari e da lì ha visto crescere Barella. "Lo conosco da quando era bambino. E' cresciuto con me a Cagliari, lo abbiamo portato fino alla Serie A. Era forte, ma nessuno immaginava potesse essere così importante per Inter e nazionale. Non capisco come mai lo abbiano sostituito in una partita decisiva, in Bosnia. Stava facendo una buonissima partita".

"Credo che la vittoria abbia messo il Cagliari al sicuro per la salvezza - dice poi Matteoli riguardo alla squadra che venerdì affronterà proprio l'Inter -. Sebastiano Esposito? Mi piace, è un buon giocatore. Ha personalità e grande tecnica. Nel calcio italiano quelli come lui vanno fatti giocare nei grandi club".