Spazio a commenti e analisi di Como-Inter 3-4, match vinto dai nerazzurri al termine di una partita incredibile e segnata nel finale dall'ennesimo torto arbitrale ai nostri danni. +9 sul secondo posto a 6 giornate dalla fine con 18 punti a disposizione, l'Inter di Chivu ha messo le mani su uno scudetto che di diritto sarebbe tra i più belli di sempre.

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