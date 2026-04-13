Le pagelle di Como-Inter incoronano la prestazione dei nerazzurri e l'allenatore, Cristian Chivu, premiato con un 7,5: all'angolo nel primo tempo, viene fuori alla grandissima nella ripresa. In porta è da 5,5 la prova di Sommer, responsabile sui primi due gol. Meglio Akanji, che alza i giri alla distanza (6,5), mentre Acerbi si ferma alla sufficienza e Bastoni al 5,5 (gara in apnea). Bene Carlos Augusto che subentra e mette una toppa sul lato di competenza.

A centrocampo 7,5 a Dumfries, un doppio salvataggio e poi due gol nella ripresa. Bravissimo Barella, voto 7, suo l'assist dell'1-2 e replica l'asse col Thuram ad inizio ripresa. Da 6,5 la gara di Calhanoglu, che proietta sulla testa di Dumfries il pallone del momentaneo tris, mentre Zielinski (5,5) va in sofferenza nel tentativo di arginare il dinamismo dei lariani. Stesso voto anche per Sucic che gli subentra, mentre Dimarco (5) è lontano dalla sua migliore versione. Luis Henrique lo sostituisce e arriva alla sufficienza.

Davanti 5 a Esposito, che non vede mai palla, mentre Bonny (6) sembra più pimpante rispetto alle ultime uscite. La differenza la fa però Thuram (8), con la zampata prima dell'intervallo e quella del 49': c'è la sua firma indelebile sulla partita. Nel Como 7 a Paz, 4 a Van der Brempt e Kempf, 5,5 a Fabregas in panchina.