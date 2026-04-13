Carlos Augusto esprime la propria soddisfazione per il successo dell'Inter sul Como anche ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le parole del difensore brasiliano, subentrato a inizio ripresa:

Quanto è pesante questo successo in un match tostissimo fino alla fine?

"È una vittoria molto importante. Loro stanno facendo una grande stagione, sappiamo quanto sia difficile giocare qui. Abbiamo dimostrato quello che vogliamo in questo campionato, è stato importante ma non è ancora finita".

Grande primo tempo del Como, grande ripresa dell'Inter. Ma nel primo tempo c'è stata superficialità da parte vostra sapendo del risultato del Napoli?

"Guardiamo le partite di Serie A, è chiaro. Però dico sempre che non possiamo pensare agli altri se non facciamo bene il nostro lavoro. Se non vinciamo conta nulla quello che fanno gli altri. Per la stagione che stanno facendo, avere difficoltà col Como è possibile ma le grandi squadre sanno sopportare questi momenti e andare avanti così".

Cominciate a intravedere lo Scudetto?

"Abbiamo un buon margine, ma sappiamo che il campionato non è finito. Sappiamo anche cosa è successo gli anni scorsi, ma ho totale fiducia nei miei compagni e nello staff per andare avanti nel nostro cammino e portare lo Scudetto a casa".

Avete fatto quattro gol alla migliore difesa del campionato, è una risposta alle voci che dicevano che l'Inter fosse Lautaro-dipendente?

"Meno male che a volte ci sono certe voci, perché Lautaro è il nostro capitano e un grande giocatore. Ma questo è un gruppo di ragazzi fenomenali, molto uniti tra di noi. Lautaro è un giocatore importante ma avete visto come quest'anno chi è arrivato e chi è rimasto ha dato il suo contributo. Oggi abbiamo dimostrato di essere uniti, questo fa la differenza".

Vittoria che può essere psicologicamente importante per la Coppa Italia?

"Sarà un torneo diverso, ci penseremo dopo. La partita più importante ora è quella col Cagliari venerdì, poi con loro è sempre difficile giocare ma siamo in casa coi nostri tifosi e dobbiamo fare del nostro meglio".

Chivu cosa vi ha detto?

"Ha fatto i complimenti per la vittoria molto pesante. Ci tiene alla squadra, siamo molto uniti. Non è ancora finita, dobbiamo restare lì con la testa e andare avanti nel nostro cammino".