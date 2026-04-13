Da Juventus-Inter 4-3 a Como-Inter 3-4, all'appello mancano ancora 6 giornate dalla fine del campionato e sono già 8 gli episodi arbitrali gravi contro l'Inter. Regolamenti che cambiano di partita in partita, spiegazioni fantastiche mirate a tutelare un mondo arbitrale davvero inadatto per la Serie A. L'Inter vede il 21esimo vicinissimo, ma quello che è accaduto quest'anno non deve e non può passare inosservato.