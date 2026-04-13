Ha impiegato poco tempo la Lega Calcio Serie A per individuare il suo candidato alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni del 22 giugno. Dall'assemblea di quest'oggi è emerso infatti un consenso quasi unanime per Giovanni Malagò: l'ex presidente del CONI ha infatti ottenuto 18 preferenze su 20, con solo Lazio ed Hellas Verona ad esprimere parere contrario. 

Sezione: News / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 13:20
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.