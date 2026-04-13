Ha impiegato poco tempo la Lega Calcio Serie A per individuare il suo candidato alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni del 22 giugno. Dall'assemblea di quest'oggi è emerso infatti un consenso quasi unanime per Giovanni Malagò: l'ex presidente del CONI ha infatti ottenuto 18 preferenze su 20, con solo Lazio ed Hellas Verona ad esprimere parere contrario.