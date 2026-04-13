Ha impiegato poco tempo la Lega Calcio Serie A per individuare il suo candidato alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni del 22 giugno. Dall'assemblea di quest'oggi è emerso infatti un consenso quasi unanime per Giovanni Malagò: l'ex presidente del CONI ha infatti ottenuto 18 preferenze su 20, con solo Lazio ed Hellas Verona ad esprimere parere contrario.
Sezione: News / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 13:20
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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- 23:15 Carlos Augusto in conferenza: "Il gruppo è compatto. Rinnovo? Ne stiamo parlando, ma ora voglio vincere trofei"
- 23:12 Dumfries Player of the Match di Como-Inter: "Scudetto? Aspettiamo. Oggi bella vittoria ma ogni gara conta"
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- 23:07 Thuram a DAZN: "Dieci gol? Finalmente, di solito ci metto meno. Per dire Scudetto serve la matematica"
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- 22:47 Doppia coppia per lo Scudetto: Thuram e Dumfries ribaltano un ottimo Como, l'Inter vince 4-3 e saluta la compagnia
- 22:42 Como-Inter, le pagelle - Thuram e Dumfries, le giocate che battono il gioco. Barella si conferma ispirato
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