Nico Paz continua a catturare l'occhio, anche nonostante la 'marachella' nel finale di gara con quel contatto con Yoan Bonny che da fallo commesso dall'argentino è diventato calcio di rigore in favore del Como. Prova sontuosa del giocatore prodotto di casa Real Madrid, che spinge Andrea Stramaccioni a spronare dagli studi di DAZN l'Inter a insistere nella propria caccia al giocatore: "Uno con le sue caratteristiche in Serie A non c'è, per me è il giocatore ideale per l'Inter qualora non tornasse alla base. È il giocatore per il quale io spenderei una cifra ragguardevole perché per il centrocampo del futuro dell'Inter sarebbe un elemento chiave; è un giocatore che ha le qualità che mancano a quello che nel modulo dell'Inter sarebbe il numero dieci, l'Inter non ha un dieci così".

L'analisi di Strama continua: "Paz è anche elemento di qualità, sarebbe titolare anche nel Real Madrid. Ma se fossi nell'Inter, avendo un tesoretto a disposizione punterei su di lui perché potrebbe essere il giocatore che ti fa fare il salto di qualità, anche perché conosce la Serie A. E permetterebbe a Cristian Chivu di passare anche al 4-2-3-1, essendo un 10 alle spalle degli attaccanti".