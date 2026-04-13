Nelle pagelle di Tuttosport si parte con il 6 a Sommer, che manca di reattività sul raddoppio lariano. Voto 7 ad Akanji, spalanca la porta a Dumfries sull'azione del 3-2 e poi regala la sponda per il poker. Sufficiente Acerbi, unica sbavatura l'uscita tardiva sul 2-0. Voto 5, invece, a Bastoni, che sembra quello di Zenica: con Carlos Augusto (6) la squadra ritrova solidità.

Grande partita di Dumfries (8), diagonale difensiva perfetta nel primo tempo e punto esclamativo con la doppietta nella ripresa. Barella prende invece un bel 7,5, motore dell'Inter anche nelle difficoltà. Sette in pagella a Calhanoglu, tanta legna e il 3-2 sulla testa di Dumfries, meno bene Zielinski (5,5), dalla sua parte arrivano tutti i pericoli. Gara attenta di Sucic: 6. A sinistra 5 a Dimarco, male su due gol dei latitanti, sufficiente Luis Henrique al suo posto.

Davanti 5 a Esposito, mal servito e mai in partita, 5,5 al subentrato Bonny e 7,5 a Thuram, che fino al primo gol non ne azzecca una poi ne segna due. Chivu è anch'egli da 7,5: scudetto ormai a un passo.

Voto 6 a Massa, anche se viene tratto in inganno dal Var sul rigore per il Como. Tra i lariani brilla Nico Paz, 7,5. Non così Perrone, accostato all'Inter in sede di mercato: solo 5,5.